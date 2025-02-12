İsrail'in Lübnan'dan Çekilme Süresi Uzatıldı İddiası Reddedildi

İsrail'in Çekilme Süresi Uzatma Talebi Reddedildi

İsrail yönetiminin, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği topraklardan çekilmesi için tanınan süreyi uzatmak istediği öğrenildi. Ancak, Lübnan yönetimi bu talebi kesin bir dille reddetti.

Lübnan'ın LBCI televizyonunda yer alan habere göre, İsrail'in iki ülkede de işgal altında bulunduğu bölgelerden çekilmesi için önceden belirlenen sürenin 28 Şubat'a kadar uzatılmasını istediği ifade edildi.

Öte yandan Times Of Israel gazetesinde çıkan habere göre, İsrail yönetimi uzatma talebi için ABD'ye başvuruda bulundu. Ancak, adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Washington'un şu aşamada 18 Şubat'a kadar olan çekilme süresine sadık kalma yönünde olduğunu bildirdi.

Önceki Uygulamalar ve Sonuçlar

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024'te bir ateşkes anlaşması yapılmıştı. Anlaşma gereği, İsrail ordusunun 60 gün içinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun bölgeye tam olarak yerleşmediğini ileri sürerek bu sürenin 18 Şubat'a kadar uzatılmasını talep etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybederken, 267 kişi de yaralandı. Yıkım ise yalnızca askeri noktalarla sınırlı kalmayıp, konutlar ve tarım arazileri üzerinde de büyük tahribat yarattı.