İsrail'in Lübnan ile Ateşkes İhlalleri 17. Gününde 5 Kez Gerçekleşti

İsrail-Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan ile imzalanan ateşkes anlaşmasını 17. gününde 5 kez ihlal etti. 27 Kasım'dan bu yana gerçekleştirilen ihlallerin sayısı 220'ye ulaştı.

Son İhlallerin Detayları

Bu süre zarfında meydana gelen saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı. Lübnan haber ajansı NNA'nın raporlarına göre, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen bombardımanlar, özellikle Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Sayda şehirlerinde yoğunlaştı.

Bombardıman ve Uçuşlar

Sur kentinde, İsrail savaş uçakları eş-Şaitiyye ve el-Butum Dağı arasındaki vadiyi ve en-Nakura beldesini bombaladı. Ayrıca, Sur merkezi, Ayn Baal, Batuliye, Hanaviye, Kana, el-Kalile ve el-Mansuri beldeleri üzerinde İHA uçuşları gerçekleştirildi. Sayda bölgesinde de ez-Zerariye beldesi dışındaki es-Seniber ve el-Bisariye beldesi yakınındaki Tebna alanları hedef alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana en az 4 bin 47 kişi yaşamını yitirdi. Bu grubun 1106'sı kadın ve çocuk olmakla birlikte, 222 sağlık çalışanı da saldırılarda hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 16 bin 638 olarak bildirildi.

Ateşkes Antlaşması ve Koşulları

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde 'Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların, İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırı bulunmayacak' ifadesine yer verilmişti.