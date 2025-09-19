İsrail'in Lübnan'ın Güneyine İHA Saldırıları: 2 Ölü, 11 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırılarında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı; sınır hattında gerilim sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:28
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olay, sınır bölgesindeki gerilimi tekrar gündeme getirdi.

Saldırıların ayrıntıları

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye kentinin Ensar beldesinde bir aracı hedef aldı. Bu saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ayrıca Nebatiye'de Haruf ile Duveyr beldeleri arasındaki Kalaa Mahallesi'ne İHA ile saldırı düzenledi. Bu saldırının hedefi veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, Bint Cubeyl kentine bağlı Tibnin beldesinde devlet hastanesi yakınlarında bir aracı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Hava saldırıları ve sınır gerilimi

İsrail ordusu dün akşam da Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye savaş uçaklarıyla hava saldırıları düzenlemişti. Bölgedeki saldırılar sınır hattında tansiyonu yükseltiyor.

Ateşkes ve ihlaller

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor. 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen ihlaller devam ediyor.

Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.

