İsrail'in Misafir Yatta'daki Toprak Gaspları Devam Ediyor

İsrail'in Misafir Yatta'daki Arazi Tahribatları

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki Misafir Yatta bölgesinde arazileri buldozerle kazarak büyük tahribatlara yol açıyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardıklarına göre, Umm el-Hayr köyünde yaşayan vatandaşların evlerinin yakınlarında yıkım gerçekleştiriliyor. İsrailliler, yolları kazarak ve çevrede tahribata yol açarak Filistinlilere ait daha fazla toprağı işgal etmeyi hedefliyor.

2024 Yılı İhlalleri ve Sonuçları

Filistin resmi verilerine göre, 2024 yılı itibarıyla Batı Şeria'da İsrailliler tarafından gerçekleştirilen inişler toplamda 2 bin 971 ihlal olarak kayıtlara geçti. Bu ihlaller sonucunda 10 Filistinli yaşamını yitirirken, 14 bin'den fazla ağaç da yok edildi.

Yasadışı Yerleşim Sayısındaki Artış

Resmi rakamlara göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da yasadışı olarak yaşayan İsrailli yerleşimcilerin sayısı yaklaşık 770 bine ulaştı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze saldırıları sonrasında, Batı Şeria'da İsraillilerin saldırıları sonucu 900'den fazla insan hayatını kaybetti.