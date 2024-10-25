İsrail’in Saldırıları Niğde'de Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'deki Cibaliye mülteci kampına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Niğde'de büyük bir protesto ile karşılandı. Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde bir araya gelen kalabalık grup, Filistin'deki devam eden zulme karşı seslerini yükseltti.

Filistin Bayrakları ile Yükselen Sloganlar

Protesto sırasında katılımcılar, Filistin bayraklarını dalgalandırarak çeşitli sloganlar attı. AGD Eğitim Komisyonu Başkanı Ramazan Öztürk, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de bir yıldan fazla bir süredir yaşanan soykırım ve son zamanlarda meydana gelen yeni katliam hakkında bilgiler verdi.

İsrail’in Sivillere Yönelik Zulmü

Öztürk, konuşmasında, "Bir yılı aşkın süredir soykırım altında olan Gazze'de yeni bir katliam işlendi. Son yapılan saldırılarda 150'den fazla kardeşimiz şehit olmuştur. Cibaliye'de sivilleri abluka altına alan siyonist güçler, her türlü insanlık dışı muameleyi uygulamaktadır,” ifadelerini kullandı.

Ramazan Öztürk, ayrıca İsrail’in sivillerin her türlü temel ihtiyacına erişimini engellediğini ve bu durumun insanlık onuruna aykırı olduğunu vurguladı. Protestocular, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ve katliamların durdurulmasını talep ettiklerini belirttiler.

İsrail'in Gazze'deki Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi.

İsrail'in Gazze'deki Cibaliye mülteci kampına yönelik saldırıları Niğde'de protesto edildi.