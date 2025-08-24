DOLAR
İsrail'in Sana'ya Hava Saldırısı: 2 Ölü, 35 Yaralı

Yayın Tarihi: 24.08.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 19:46
İsrail'in Sana'ya Hava Saldırısı: 2 Ölü, 35 Yaralı

Saldırıların hedefleri ve yetkililerin takibi

İsrail ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında, yerel kaynaklara göre 2 kişi hayatını kaybetti ve 35 kişi yaralandı.

Yemen'deki Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan haberde, saldırıların Sana'nın orta kesimindeki 60. Cadde üzerindeki yakıt deposu ile kentin güneyindeki elektrik santraline yönelik olduğu bildirildi.

Yemen petrol şirketine ait yakıt deposuna düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail tarafından yapılan açıklamada ise Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposunun vurulduğu duyuruldu. Haberde, saldırıların İsrail savaş uçakları tarafından düzenlendiği belirtildi.

Olayı İsrail tarafından takip eden isimler arasında Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir bulunuyor; bu yetkililerin Hava Kuvvetleri'nin komuta merkezinden saldırıları izlediği aktarıldı.

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

