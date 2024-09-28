İsrail'in Suikastları ile Genişleyen Bölgesel Çatışmalar

İsrail'in Suikastlarla Genişleyen Çatışma Stratejisi

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından Suriye, Lübnan ve İran'da üst düzey isimlere yönelik suikastlar düzenleyerek çatışmayı bölgeye yaymaya başladı.

Gazze Saldırıları ve Tahran ile Tel Aviv Arasındaki Gerilim

MUSTAFA DEVECİ - İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıyla başlayan süreç, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı da hedef alan suikastlarla devam etti. Yaklaşık bir yıldır devam eden Gazze saldırılarında 41 bin 586 Filistinli hayatını kaybetti, bunların 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın. Ultanı arası, İsrail'in başlattığı saldırılar bölgesel bir çatışmaya dönüşebilir endişesini dile getiriyor.

İran'dan Gelen Misillemeler

İsrail'in Şam'daki konsolosluk saldırısına karşılık olarak İran, 13 Nisan 2023'de İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzelerle saldırdı. Bu saldırıların ardından, 19 Nisan günü İran'ın İsfahan eyaletinde patlamaların olduğu duyuruldu ve bu saldırının da ardında İsrail'in olduğu iddia edildi. Ancak, ABD'nin Tel Aviv'e geniş çaplı bir misilleme yapmaması için tavsiyelerde bulunduğu bildirildi. Bu durum, gerilimi bir nebze azalttı.

Hizbullah Üst Düzey Komutanlarına Yönelik Suikastlar

İsrail, 30 Temmuz'da Beyrut'ta Hizbullah'ın kıdemli komutanı Fuad Şükür'ü hedef alarak tansiyonu artırdı. Saldırıda Şükür ile birlikte en az dört sivil yaşamını yitirdi. Bu suikastın ardından, İsrail ile Hizbullah arasında başlayan yoğun çatışmalar, 8 Ekim 2023'te daha da arttı.

İsmail Heniyye'nin Suikastı ve Sonrası

Beyrut'taki suikasttan kısa bir süre sonra, İsrail bu kez İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu Heniyye hayatını kaybetti ve iki ülke arasındaki gerilim bir kez daha tırmandı.

Patlayan Telsizler ve Çağrı Cihazları

Lübnan'daki çatışmalar, Hizbullah'a ait telsiz ve çağrı cihazlarının patlatılmasıyla devam etti. 17 Eylül'de başlayan bu patlamalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı. 18 Eylül'de ise telsizlerin bir araya gelmesi sonucu 25 kişi öldü. Lübnanlı yetkililer, bu olayları İsrail'e atfetti fakat Tel Aviv'den resmi bir yanıt gelmedi.

İsrail'in Hedefinde Yine Hizbullah Komutanları

İsrail, 20 Eylül'de Beyrut'ta Hizbullah'ın yüksek düzeyli isimlerine yönelik hava saldırılarına devam etti. Bu saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirirken, Hizbullah, aralarında üst düzey komutan İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü açıkladı. 24 Eylül'deki bir başka operasyonla Hizbullah'ın füze sistemlerinden sorumlu komutanı İbrahim Muhammed Kubeysi hedef alındı ve bu olayın ardından aynı bölgede başka bir saldırıyla Hizbullah komutanı Muhammed Hüseyin Surur da öldürüldü.

Sonuç olarak

İsrail'in 27 Eylül'deki büyük hava saldırısı sonuçlarıyla devam eden çatışmalar, bölgede gerilimi daha da artırmaya devam ediyor. Bu saldırıda Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ve Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki'nin öldüğü iddia edildi. Ancak, bu iddialara dair resmi bir doğrulama henüz yapılmadı.