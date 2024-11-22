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İsrail'in Sur Kentine Saldırısı: 5 Ölü, 7 Yaralı

İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 00:04
İsrail'in Sur Kentine Saldırısı: 5 Ölü, 7 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin ölümüne, 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre, saldırılar özellikle Şatiye beldesini hedef aldı.

Saldırının Detayları

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, Şatiye beldesindeki hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından aktarılan bilgilere göre, Tayr Diba beldesine düzenlenen bir saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Saldırılara maruz kalan bir diğer bölge olan Ensariye beldesinde de 1 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hizbullah ile Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü kontrollü çatışmalar çerçevesinde, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine karşı yoğun hava saldırıları gerçekleştirmişti. Ayrıca, 30 Eylül'de de Hizbullah’ın altyapısına yönelik olarak 'sınırlı ve yoğun' kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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