İsrail'in Suriye'deki Hava Saldırısı İddiası

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Hava Saldırısı İddiası

Sosyal medya kaynaklarında yer alan bilgilere göre, İsrail'e ait hava araçları, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra şehri yakınlarında bulunan Han Ernebe beldesinde, hareket halindeki bir araca hava saldırısı düzenledi.

Saldırının Sonuçları

Söz konusu saldırıda, iki kişinin yaşamını yitirdiği ve üç kişinin yaralandığı bildirildi. Ancak İsrail tarafından bu saldırıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Stratejik Konum ve Geçmiş Olaylar

Kuneytra bölgesi, Suriye ordusu ile İran destekli grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının yoğun olarak bulunduğu bir alan olarak bilinmektedir. İsrail, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından bu yana, zaman zaman bu bölgelerdeki İran destekli gruplara ve Suriye ordusu'na yönelik hava saldırıları gerçekleştirmektedir.