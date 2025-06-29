İsrail'in Tahran'daki Evin Cezaevi Saldırısı: Hasar Görüntülendi

İsrail'in Tahran'daki Evin Cezaevi'ne Saldırısı

İsrail, 23 Haziran tarihinde ateşkesten bir gün önce, Iran’ın başkenti Tahran’da bulunan Evin Cezaevi'ni hedef aldı. Saldırı sonucunda, cezaevinin idari bina, hastane binası, savcılık binası ve görüş salonunu içeren yapıda ciddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı'nın Görüntüleri

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bu saldırıda hedef alınan Evin Cezaevi'ndeki hasarı detaylı bir şekilde görüntüledi. Saldırının ardından cezaevinde yaşanan yıkım, uluslararası arenada geniş yankı buldu.

Bu saldırı, İran ile İsrail arasında süregelmektedir. Olay, bölgedeki gerginliklerin artmasına neden olurken, çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından da kınandı.

İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran’da 23 Haziran'da hedef aldığı siyasi mahkumların da tutulduğu Evin Cezaevi'ndeki hasar Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Saldırıda cezaevinin idari bina, hastane binası, savcılık binası ve görüş salonunun hedef alındığı ve özellikle idari binanın büyük oranda enkaza döndüğü görüldü.

İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran’da 23 Haziran'da hedef aldığı siyasi mahkumların da tutulduğu Evin Cezaevi'ndeki hasar Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Saldırıda cezaevinin idari bina, hastane binası, savcılık binası ve görüş salonunun hedef alındığı ve özellikle idari binanın büyük oranda enkaza döndüğü görüldü.