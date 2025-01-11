İsrail'in Turmusaya Beldesine Saldırısı: 3 Yaralı

İsrail'in Saldırısı Sonrası 3 Filistinli Yaralandı
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Turmusaya beldesine düzenlediği saldırı sonucunda 3 Filistinli yaralandı. Olayda, İsrailli saldırganlar tarafından atılan taşlar nedeniyle yaralamalar meydana geldi.
Yaralıların Durumu ve Olayın Seyri
Turmusaya Belediye Başkanı Lafi Şelebi, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, "30, 40 kişilik ağır silahlı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler beldeye saldırdı. İki aracı yaktılar ve tartışmaların ardından 3 kişi yaralandı," ifadelerini kullandı.
Başkan Şelebi, aynı zamanda Filistinlilerle İsrailliler arasında bir arbede yaşandığını belirtti.
2024 Yılı İhlalleri
Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrailli saldırganların 2024 yılı itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria’da 2.971 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.