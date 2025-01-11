İsrail'in Turmusaya Beldesine Saldırısı: 3 Yaralı

İsrail, Batı Şeria'daki Turmusaya beldesine saldırarak 3 Filistinliyi yaraladı. Olayda araçlar da ateşe verildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:06
İsrail'in Turmusaya Beldesine Saldırısı: 3 Yaralı

İsrail'in Saldırısı Sonrası 3 Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Turmusaya beldesine düzenlediği saldırı sonucunda 3 Filistinli yaralandı. Olayda, İsrailli saldırganlar tarafından atılan taşlar nedeniyle yaralamalar meydana geldi.

Yaralıların Durumu ve Olayın Seyri

Turmusaya Belediye Başkanı Lafi Şelebi, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, "30, 40 kişilik ağır silahlı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler beldeye saldırdı. İki aracı yaktılar ve tartışmaların ardından 3 kişi yaralandı," ifadelerini kullandı.

Başkan Şelebi, aynı zamanda Filistinlilerle İsrailliler arasında bir arbede yaşandığını belirtti.

2024 Yılı İhlalleri

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrailli saldırganların 2024 yılı itibarıyla işgal altındaki Batı Şeria’da 2.971 ihlal gerçekleştirdiğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Ocak 2025 Gündemde Neler Var? | CHP'nin Çalıştay ve Açılış Programı
2
Bakan Ersoy Venezuela'da Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler Yaptı
3
Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 95'i Çocuk 708 Sporcuyu Öldürdü
4
Adana'da Düğün Damarında Silah: Merminin Hedefi 9 Yaşındaki Çocuk Oldu
5
MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
6
Dublin'de Filistinli Doktor Ebu Safiyye'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
7
Düzce'de Paramotor Kazası: Pilot Yaralandı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı