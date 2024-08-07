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İsrail, İsmail Heniyye Suikastını Beyaz Saray'a İletti

İsrail, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikastında sorumlu olduğunu Beyaz Saray'a bildirdi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 12:22
İsrail, İsmail Heniyye Suikastını Beyaz Saray'a İletti

İsrail'in Suikast Açıklaması

Washington Post'un haberine göre, İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastından sorumlu olduğunu Amerika'nın Beyaz Saray'ına iletti.

Perde Arkasındaki Gelişmeler

Gazeteye dayanarak, Beyaz Saray ile bağlantılı kaynaklar, ABD ile İsrail arasındaki gerginliklerin arttığını belirtiyor. Beyaz Saray yetkilileri, Heniyye'nin suikasta uğramasını "Gazze'de ateşkes sağlamak" için yürütülen çabaların bir gerilemesi olarak değerlendirmiştir.

Suikast ve Tepkiler

Heniyye, İran'da düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını kaybetti. İsrail, suikastla ilgili başka bir yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray yetkilileri bu olayı "şaşkınlık ve öfke" ile karşıladı.

ABD'nin Genel Değerlendirmesi

Bir dizi ABD'li yetkili, Başkan Joe Biden'ın İsrail'in askeri yardımlarını sınırlandırma veya kontrol altında tutma konusunda bir baskı uygulamaya istekli olduğuna dair bir işaretin olmadığını ifade etti. Diğer bir değerlendirmede ise, birkaç üst düzey yetkili, İsrail'in Hizbullah liderleri ve İranlı komutanlara yönelik saldırılarını ABD'ye haber vermeden gerçekleştirmesinin, Biden ve bazı yetkilileri öfkelendirdiğini vurguladı.

Suikastın Detayları

Heniyye'nin suikasta uğraması, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 31 Temmuz'da yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Açıklamada, Heniyye'nin konakladığı yerin saldırıya uğradığı duyuruldu. Suikastı, İran ve Hamas, İsrail'e atfetti.

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