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İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı

İsrail, Lübnan'daki ateşkesi onayladı. Uygulama yarın sabah yerel saatle 10.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 23:05
İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı

İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı

İsrail kabinesinin, Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese onay verdiği ve bu anlaşmanın yarın sabah yerel saatle 10.00'da yürürlüğe gireceği bildirildi.

Alınan bilgilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan kabine, ateşkesin gerçekleştirilmesi konusunda karar aldı. Ancak, İsrail yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

Netanyahu liderliğindeki kabine, konuyu görüşmek üzere akşam saatlerinde toplandı. Toplantının ardından basın karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasının güvenlik kabinesinin onayına sunulacağını ifade etti ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını vurguladı.

Bu ateşkes, bölgedeki gerginliğin düşürülmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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