İsrail Kabinesi Lübnan'da Ateşkesi Onayladı

İsrail kabinesi, Lübnan'da ateşkese onay verdi. Ateşkesin yarın sabah yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığındaki kabinenin Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasını onayladığını bildirdi. Bu onay sonrası, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamayla, kabinenin ateşkesi onayladığı doğrulandı.

Ateşkes oylamasında 10 bakan onay verirken, biri karşı oy kullandı. Netanyahu liderliğindeki kabine, Lübnan'daki ateşkesi görüşmek amacıyla akşam saatlerinde bir araya geldi.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Netanyahu, ateşkes anlaşmasının güvenlik kabinesinin onayına sunulacağını ve süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.