İsrail, Kalkilya'da Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Yapan İşletmeyi Yıktı

İsrail'in Kalkilya'daki Yıkım Faaliyeti

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ticari bir işletmeyi yıktı. Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, Kalkilya Valisi Munif Nezal, İsrail'e ait buldozerlerin 200 metrekarelik alana sahip işletmeyi yerle bir ettiğini duyurdu.

Yıkımın Gerekçesi

Vali Nezal, yıkımın, işletmenin C bölgesinde yer aldığı gerekçesiyle gerçekleştirildiğini ifade etti. Yıkılan işletmenin, Kalkilya’nın doğusundaki El-Funduk kasabasından Nail Musalaha adlı Filistinliye ait olduğu bilgisi de verildi.

Artan Baskılar ve Yıkımlar

İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda kayda değer bir artış gözlemleniyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi, Şubat ayında 156 yapıyı etkileyen onlarca baskın ve yıkım gerçekleştirilmiş olduğunu bildirdi.

Batı Şeria'nın Yönetim Yapısı

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgeleri olarak üç kısma ayrıldı. İsrail makamları, Filistinlilerin C bölgelerinde inşaat ve tarım yapmalarını engelliyor, ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor. Batı Şeria'nın %18'ini kapsayan A bölgesi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; %21'lik B bölgesi idari olarak Filistin'e, güvenlik ise İsrail'e devredilirken; %61'lik C bölgesinin idaresi ve güvenliği tamamen İsrail'e bırakılmış durumda.