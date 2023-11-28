İsrail Kana Doymuyor: İnsani Aranın Ardından Saldırılar Daha Şiddetlenecek!

İsrail-Hamas çatışmalarında 7 Ekim tarihinde başlayan 4 gün olarak planlanan insani aranın ardından, dün akşam saatlerinde Katar'ın arabuluculuğuyla belirlenen sürenin 2 gün daha uzatılması kararlaştırıldı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, devam eden insani aranın sona ermesiyle birlikte Gazze'ye yönelik saldırıların şiddetinin artırılacağını açıkladı.

İsrail Kana Doymuyor: İnsani Aranın Ardından Saldırılar Daha Şiddetlenecek!
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İsrail ile Hamas ateş hattındaki çatışmalara 4 günlük insani ara verildi. Sürenin başlaması ile iki taraf da esirleri serbest bırakmaya başladı. Ancak İsrail Savunma Bakanı, insani aranın bitmesinin ardından Gazze’ye daha şiddetli saldırılar yapacaklarını belirten bir açıklama yaptı. Gazze Şeridi’nde ise insani durum giderek kötüleşiyor.

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Esir Takası Sürüyor

İsrail-Hamas arasında verilen insani ara ile birlikte esir takası hız kesmeden sürüyor. Taraflar esirleri serbest bırakmaya başladı. Takas devam ederken Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden yeni bir açıklama geldi. Majed el-Ansari, Gazze Şeridi’nde devam eden insani aranın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. Bu duyurunun ardından Hamas’tan da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Esir takası anlaşması süresince anlık olarak Gazze Şeridi’nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk toplam 51 İsrailli esir serbest bırakıldı. Bunun yanı sıra  İsrail hapishanelerinden ise Filistinli 150 çocuk ve kadın esir serbest kaldı.

İsrail Saldırılan Daha Şiddetli Olacağı Tehdidinde Bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "insani ara" ile duran Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların verilen aradan sonra daha şiddetli bir şekilde artarak devam edeceğini açıkladı. Gallant açıklamasında, askerlere güvenlik mekanizması ve hükümetin arkalarında durduğunu belirterek, "İşimiz bitene kadar durmayacağız." ifadelerine yer verdi. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim tarihli başlayan saldırılarına devam ederken, özellikle bölgenin nüfus yoğunluğunun üst seviyede olduğu kuzey bölgesi ve şehir merkezindeki Filistinlileri güneye göç etmeye mecbur bırakmıştı.

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Gazze’de İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze Şeridi’nde insanlık dramı devam ediyor. İsrail ablukası altındaki bölgeye yardım malzemelerinin girebilmesi için tek umut olan Refah kapısı ise Mısır tarafından kapalı tutuluyor. Mısır Kızılayı, yaklaşık iki bin tonluk insani yardımın sınırda bekletildiğini açıkladı. Gazze’de su, gıda ve yakıt sıkıntısı çeken halk, hastanelerde de elektrik kesintileri nedeniyle hayat mücadelesi veriyor. Binlerce hasta, tedavi olamadıkları için ölüm riskiyle karşı karşıya.

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İsrail-Hamas Çatışmasında Kaç Kişi Öldü?

İsrail-Hamas çatışmasında şu ana kadar Gazze Şeridi’nde 15 bin, İsrail’de ise 1200 kişi hayatını kaybetti.

İsrail-Hamas Çatışmasında İnsani Ara Ne Kadar Sürecek?

İsrail-Hamas çatışmasında insani ara, 4 günlük bir süre için başladı. Ancak iki taraf da esir takası anlaşması kapsamında insani arayı 2 gün daha uzattı. İnsani aranın ne zaman sona ereceği henüz belli değil.

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