İsrail, Kefr Killa'da Ateşkesi İhlal Etti: Evler Yakıldı

İsrail Ordusunun Kefr Killa'daki Saldırıları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Killa beldesinde evleri yakarak ateşkesi ihlal ettiği bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail güçlerinin güneydoğudaki Nebatiye ilinin Mercayun ilçesine bağlı bu bölgede konutlara saldırdığını aktardı.

Ateşkesin İhlali ve Etkileri

Kefr Killa'da yaşayan bölge sakinlerinin dönüşlerini zorlaştıran bu saldırılar, 27 Kasım 2024'te varılan ateşkesi açıkça ihlal ediyor. Anlaşmaya göre, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak, İsrail, Lübnan ordusunun güneyde "tam olarak yerleşmediğini" öne sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ateşkese varılmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetmiş, 267 kişi yaralanmıştır. Bu durum, bölgedeki insani durumu daha da içinden çıkılmaz hale getiriyor.