İsrail: Kızılhaç, Hamas'tan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldı

İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin cesedini teslim aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 22:44
Kızılhaç ekipleri Gazze'de iki cesedi teslim aldı

İsrail, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine 2 İsrailli esirin cesedini teslim ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kızılhaç ekiplerinin Kassam'dan Gazze'de tutulan iki İsrailli esirin cesedini teslim aldığı aktarıldı.

Yetkililer, söz konusu cesetlerin Gazze'deki İsrail birliklerine teslim edileceğini belirtti.

Hamas daha önce 14 esirin cesidini İsrail'e teslim etmişti.

Kassam Tugayları, ellerindeki tüm cesetleri teslim ettiklerini ve Gazze'de enkaz altında kalan İsrailli esirlerin cesetlerini çıkarabilmek için özel ekipmana ihtiyaç duyduklarını açıklamıştı.

İsrail ise Hamas'ın elindeki tüm cesetleri teslim etmediğini iddia etmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrailli 2 esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) yetkililerine teslim etti. Cesetleri taşıyan Kızılhaç araçları, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Kissufim Sınır Kapısı'ndan İsrail tarafına geçti.

