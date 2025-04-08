İsrail, Kudüs'teki UNRWA Kız Okulunu Kapatma Kararı Aldı

İsrail'den Kudüs'te Eğitim Vurgusunu Zayıflatan Adım

İsrail, işgal altındaki Kudüs'te, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) bağlı bir kız okulunu kapatma kararı aldığını duyurdu.

Hükümetten Gelen Açıklama ve Baskın Detayları

Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs’teki Şufat Mülteci Kampı'nda bulunan okula sabah saatlerinde İsrail askerleri tarafından bir baskın düzenlendiği bildirildi. Askerlerin okul müdürüne, okulun 8 Mayıs 2025'e kadar kapatılması yönündeki kararı ilettiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin “müdürler, öğretmenler, çalışanlar ve velilerin bu tarihten sonra okul binasına girmesinin yasak olduğu ve ihlalin suç sayılacağı” bilgisini aktardığı belirtildi.

Okulun Kapatılma Nedeni

İsrail'in kapatma kararının gerekçesi ise okulun “ruhsatı olmadığı” bilgisidir. Ancak, kapatmanın süresinin ne zaman sona ereceği konusunda net bir bilgi verilmedi.

Hatırlatmak gerekirse, Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın işgal altındaki Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 30 Ocak tarihinde yürürlüğe girmişti.