İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 300 Kez İhlal Etti

İsrail'in Lübnan ile Ateşkes İhlalleri

İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına yönelik 29. gününde 6 yeni ihlal gerçekleştirdi. Bu ihlallerin toplam sayısı 301'e ulaşırken, bu süreçte 33 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki İhlaller ve Saldırılar

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu doğudaki Baalbek ve güneydeki Bint Cibeyl gibi çeşitli bölgelerde bombardımanlar, evleri ateşe verme, savaş uçakları ve dronlar ile ateş açma gibi ihlaller gerçekleştirdi.

Özellikle Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde İsrail dronlarının alçak uçuş yaptığı gözlemlendi. Ayrıca, İsrail savaş uçakları Baalbek'teki bir evi hedef aldı; ancak bu saldırıda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Güneydeki Nebatiye'de bulunan Marun er-Ras beldesinde bir evin ateşe verilmesiyle birlikte, belde içinde orta ve ağır silahlarla ateş açılması dikkat çekti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplamda 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 bin 661 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ateşkes Anlaşması ve İçeriği

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Lüban hükümeti, Hizbullah ve diğer grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleme taahhüdünde bulunmuştu. Ayrıca, İsrail'in de Lübnan topraklarındaki sivil veya askeri hedeflere karşı herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceği belirtilmişti.