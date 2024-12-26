DOLAR
35,14 0,16%
EURO
36,53 0,18%
ALTIN
2.958,34 0,16%
BITCOIN
3.475.721,57 0,15%

İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 300 Kez İhlal Etti

İsrail, Lübnan ile yapılan ateşkesin 29. gününde 300'ü aşkın ihlalde bulunarak ateşkes anlaşmasını tehlikeye attı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 00:24
İsrail, Lübnan ile Ateşkesi 300 Kez İhlal Etti

İsrail'in Lübnan ile Ateşkes İhlalleri

İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına yönelik 29. gününde 6 yeni ihlal gerçekleştirdi. Bu ihlallerin toplam sayısı 301'e ulaşırken, bu süreçte 33 kişinin hayatını kaybettiği ve 37 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki İhlaller ve Saldırılar

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu doğudaki Baalbek ve güneydeki Bint Cibeyl gibi çeşitli bölgelerde bombardımanlar, evleri ateşe verme, savaş uçakları ve dronlar ile ateş açma gibi ihlaller gerçekleştirdi.

Özellikle Beyrut'un güneyinde, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesinde İsrail dronlarının alçak uçuş yaptığı gözlemlendi. Ayrıca, İsrail savaş uçakları Baalbek'teki bir evi hedef aldı; ancak bu saldırıda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Güneydeki Nebatiye'de bulunan Marun er-Ras beldesinde bir evin ateşe verilmesiyle birlikte, belde içinde orta ve ağır silahlarla ateş açılması dikkat çekti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Verileri

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana toplamda 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 61 kişinin hayatını kaybettiği ve 16 bin 661 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ateşkes Anlaşması ve İçeriği

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Lüban hükümeti, Hizbullah ve diğer grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleme taahhüdünde bulunmuştu. Ayrıca, İsrail'in de Lübnan topraklarındaki sivil veya askeri hedeflere karşı herhangi bir askeri saldırı düzenlemeyeceği belirtilmişti.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 7 Yaralı
2
Uşak'ta Oğul Baba Darbesi: Baba Hayatını Kaybetti
3
Düzce'de Minibüste Şok Ölüm: Bir Kişi Silahla Vuruldu
4
Türkiye'de Son 50 Yılda 36 Göl Kurudu: İklim Değişikliğinin Etkileri
5
Tekirdağ'da Sürdürülebilir Tarım Konferansı: İklim Değişikliği ve Tarıma Etkileri
6
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kazakistan Uçağına Başsağlığı Mesajı
7
Trakya için tarih verildi: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a kar geliyor

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir