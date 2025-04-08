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İsrail Mahkemesi'nden 2 Filistinliye Müebbet Ceza

İsrail mahkemesi, iki Filistinlinin Tel Aviv'deki 'araçlı saldırı' iddiasıyla müebbet ve 60 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:45
İsrail Mahkemesi'nden 2 Filistinliye Müebbet Ceza

İsrail Mahkemesi, 2 Filistinliye Müebbet ve 60 Yıl Hapis Verdi

İsrail mahkemesi, geçen yıl Tel Aviv'de gerçekleşen "araçla ezme eylemi" nedeniyle 2 Filistinlinin müebbet ve 60'ar yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Filistin Esirler Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Lid (Lod) kentindeki Merkezi Mahkeme, El Halil kentinin doğusundaki Beni Naim kasabasından olan Filistinliler Ahmed Muhammed Ali Ziyadat (25) ve Mahmud Ali Salim Ziyadat (44) hakkında kararını verdi.

Mahkeme Kararları ve Tazminat

Mahkeme, Ocak 2024'te Tel Aviv'in kuzeyindeki Ra'anana şehrinde düzenlenen "araçla ezme eylemi" ile ilgili iki sanığa müebbet ve 60'ar yıl hapis cezası verdi. Ayrıca, sanıklara, saldırıda yaralanan İsraillilere 2 milyon şekel para cezası ödemeleri talimatı verildi.

Evlerin Yıkılması

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin, 17 Nisan 2024'te, henüz yargılama sürerken iki sanığın evlerini patlayıcılar ve buldozerlerle yıktığını, böylece ailelerini evsiz bıraktığını belirtti.

Saldırı Neden Olduğu Olaylar

Ocak 2024'te İsrail, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" gerçekleştirildiği bilgilerini kamuoyuna açıkladı. Saldırılarda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay sonrası, saldırıyla suçlanan Ziyadat kardeşler, evlerine yapılan baskın sonucunda gözaltına alındı.

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