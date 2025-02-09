İsrail Müzakere Heyeti Doha'ya Gitti: Ateşkes Anlaşmasının Detayları Görüşülüyor

İsrail Müzakere Heyeti Doha'da

İsrail müzakere heyeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının teknik detaylarını görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. İsrail devlet televizyonu KAN, heyetin anlaşmanın ayrıntılarını ele almak için bu ziyareti gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kimler Heyetin İçinde?

Heyete, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in eski müdür yardımcılarından 'M' ile İsrail Başbakanlığı Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch liderlik ediyor. Ancak, heyetin yalnızca birinci aşamanın tamamlanması üzerine görüşmeler yapmak üzere yetkilendirildiği belirtildi.

İkinci Aşama Müzakereleri Ne Zaman Başlayacak?

İkinci aşama müzakerelerinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'den döndükten sonra Güvenlik Kabinesi tarafından toplanmasıyla başlayabileceği ifade ediliyor. Daha önce ise heyet, güvenlik kabinesinin toplanması beklenmeden Doha'ya gitmişti. Gecikmeye sebep olan nedenler henüz netleşmedi.

Bazı İddialar ve Tepkiler

İsrail basını, heyetin 'göstermelik' bir ziyaret gerçekleştirdiğini öne sürdü. Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun müzakereleri 'baltalamak' istediğine dair sinyaller verdiğini belirtti. Ayrıca, heyetin sadece sembolik bir anlam taşıdığı ve Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'a 'iyi niyet gösterisi' olarak gönderildiği ifade edildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşmasının İkinci Aşaması

Ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamındaki ikinci aşama müzakerelerinin, anlaşmanın uygulamaya girmesinin 16. gününde başlaması bekleniyordu. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi, müzakerelerin yalnızca Netanyahu ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yapacağı görüşmeyle başlayacağını açıklamıştı.