İsrail Nablus Beyta'daki Sebze Halinde 30 Dükkanı Yıktı

İsrail ordusu Nablus'un Beyta beldesindeki sebze halinde 30 dükkanı uyarı yapılmadan yıktı; esnafın zararının binlerce şekel olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 13:27
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 13:27
WAFA: Sabahın erken saatlerinde buldozer eşliğinde gerçekleştirilen baskında esnaf dükkanlarını boşaltmaya zorlandı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan sebze haline düzenlediği baskında 30 dükkanı yıktı. Olay, Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığı bilgiye göre sabahın erken saatlerinde gerçekleşti.

Görgü tanıklarının ve yerel kaynakların bildirdiğine göre, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde bulunan sebze haline gelen baskında, askerler esnafı dükkanlarını boşaltmaya zorladı ve sonrasında yıkıma başlandı. Halde toplam yaklaşık 50 dükkan bulunduğu, bunlardan 30'unun önceden herhangi bir uyarı yapılmadan yıkıldığı belirtiliyor.

Yıkımın ardından esnafın maddi kaybının binlerce şekel düzeyinde olduğu vurgulandı.

Hısbet Beyta olarak bilinen bu sebze hali, Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimine sebze ve meyve tedarikinde önemli bir rol oynuyor. Halde yaklaşık 40 toptancı faaliyet gösteriyor ve 400 işçi bu işletmelerde istihdam ediliyor.

Yerel kaynaklar, Beyta'daki sebze halinin son yıllarda İsrail güçleri tarafından doğrudan hedef alındığını; zaman zaman kapatıldığını, ateşe verildiğini ve bazı dükkanların yıkıldığını, bunun da Filistinli esnafa büyük kayıplar yaşattığını ifade ediyor.

