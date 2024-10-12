İsrail Ordu'su Gazze'de Bomba Yüklü Robotlar Kullanıyor

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde Yeni Bir Taktik Kullanıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde, 7 gündür devam eden kara operasyonlarında bomba yüklü robotlar kullandığı bildirildi. İsimleri gizli tutulan güvenlik kaynaklarına göre, bu robotlar özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik düzenlenen saldırılarda, daha fazla can ve mal kaybına neden olmak amacıyla tercih ediliyor.

Cibaliya'da Yerleşim Alanları Hedef Alındı

Son iki gün içerisinde, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında bulunan El-Faluca Mahallesi'nde, bu robotlarla gerçekleştirilen saldırılar sonucunda birkaç ev tamamen yıkıldı. Söz konusu kaynak, söz konusu bombalı robotların evlerin arasında hareket ederek, uzaktan kumanda ile yönlendirildiğini ve patlamaların da uzaktan kontrolünün yapıldığını belirtti. Patlayıcı Güçleriyle Yıkım Yarattı

Güvenlik kaynakları, bu yeni nesil silahların oldukça yüksek bir patlayıcı güce sahip olduğunu ifade etti. Bu tür bir robotun, ilk kez mayıs ayında Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki karadan işgal sürecinde kullanıldığı kaydedildi. O dönemde, filistinli direnişçilerin asker olduğunu düşündükleri bir aracı hedef alması sonucunda büyük bir patlama yaşanmış, daha sonrasında bunun bir bomba yüklü robot olduğu anlaşılmıştı.

Uluslararası Medyada Yer Aldı

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu, 22 Mayıs'ta Cibaliya'daki kara saldırılarının görüntülerini yayınlamıştı. Bu süreçte, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik kuşatma ve saldırılarına devam ediyor. 7. gününde olan bu saldırılarda, bölgede büyük yıkımların meydana geldiği bildiriliyor.