İsrail Ordu'su Gazze'deki Çatışmalarda Daha Fazla Asker Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'deki Askeri Kayıplarını Açıkladı

İsrail ordusu, 25 gündür devam eden Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bu sabah 4 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu kayıplarla birlikte, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ölen İsrailli asker sayısı 365'i karadan işgal sürecinde olmak üzere toplamda 776'ya ulaştı.

Hayatını Kaybeden Askerler

Yapılan resmi açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin isimleri ve rütbeleri şöyle sıralandı: Yüzbaşı Yehonatan Joni Karen (22), Çavuş Nisim Meytal (20), Çavuş Aviv Gilboa (21), ve Çavuş Naor Haimov (22). Bu askerler, çeşitli birimlerden oluşan elit bir grup olan 888. birlikten geliyordu. Ayrıca, aynı çatışmalarda bir askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

Filistin'deki İnsan Kaybı

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise yaklaşık 43 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölülerin arasında yaklaşık 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın yer almakta. Ayrıca, 101 bin 110 kişi yaralı durumda. Enkaz altında hala binlerce insanın bulunduğu aktarılırken, hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapılar ciddi zarar görmektedir.