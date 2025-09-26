İsrail Ordusu 24 Saate 140'tan Fazla Hava Saldırısı Düzenledi

Gazze kenti yoğun bombardıman altında

İsrail ordusu, soykırımın devam ettiği Gazze Şeridine son 24 saatte 140'tan fazla hava saldırısı düzenledi. Ordunun Gazze kentini işgal amacıyla başlattığı kara saldırısının ardından hava bombardımanları da artırılarak sürüyor.

Saldırılar özellikle nüfusun sığındığı Gazze kentinde yoğunlaşıyor. Açlık ve katliamlara rağmen topraklarını terk etmek istemeyen Filistinliler burada kalmaya devam ederken, İsrail ordusu bu nüfusu katliamlarla güneye göç etmeye zorluyor.

Gazze kenti hem havadan hem karadan düzenlenen saldırılarla bombalanıyor. Tüm bunlara rağmen yüzbinlerce Filistinli kentte kalmaya devam ediyor; bölgedeki insanlık dramı derinleşiyor.

Saldırılar orta ve güney kesimlerde de sürüyor

Gazze kentinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde de saldırılar devam ediyor. Bölgedeki bombardıman ve kara operasyonları yerleşimlerin büyük bölümünü etkilemeye devam ediyor.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 140'tan fazla hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Can kaybı ve yaralı sayısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 502 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 376 kişi de yaralandı.