İsrail Ordusu, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü

İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Yeni Bir Can Kaybına Neden Oldu

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde açtığı ateş sonucu, 2 Filistinli genç hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzey kısmında bulunan Kalkilya kentinde, Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınlarında Filistinli gençlere ateş açtı.

Filistin Kızılayı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre, Kalkilya kenti yakınlarındaki askeri kontrol noktasında ölen 2 gencin cenazeleri hastaneye kaldırıldı. Ölümler, bölgede devam eden gerginliği bir kez daha gözler önüne serdi.

Son yaşanan bu olayla birlikte, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 815 olarak kaydedildi.