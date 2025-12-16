Şemdinli'nin Gizemli Taşları: Fosil İddiası ve İnceleme Talebi

Aktütün'de yol çalışmasında ortaya çıkan taşlar bölge turizmi ve bilim dünyası için önem taşıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Aktütün bölgesinde yaklaşık 3 yıl önce yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan yuvarlak taşlar, görenleri şaşırtıyor.

Çalışmalar sırasında toprak altından çıkan 6 adet taşın her biri 200 kilogramın üzerinde ağırlıkta. Taşların farklı yapısını fark eden Konur Köyü Muhtarı Cafer Gezer, taşları iş makineleri yardımıyla bulunduğu yerden aldırarak evinin önünde muhafaza etmeye başladı.

"Milyonlarca yıllık fosil olduğunu düşünüyorum"

Cafer Gezer taşların hayvanlara ait fosiller olduğunu iddia ederek yetkililere çağrıda bulundu: "3 yıl önce yol çalışması sırasında birkaç farklı taş gözüme çarptı. Merak edip etrafını kazdım; bazıları da yol kenarına kendiliğinden düşmüştü. Taşları oradan alarak direkt kapımın önüne getirdim. Kendi imkanlarımla yaptığım araştırmalarda bunların fosil olduklarını öğrendim. Durumu Hakkari Üniversitesine bildirdim, onlar da taşların Van Müzesine taşınabileceğini söylediler. Görünüşleri itibarıyla çok güzel ve farklı taşlar. Uzmanlar bunların eski, nesli tükenmiş hayvan türlerinden oluşan fosiller olduğunu belirtti. Biz de bu gizemli taşların sırrının çözülmesini ve tam olarak ne olduklarının araştırılmasını istiyoruz"

Gezer, üç yıldır kapısının önünde sergilediği taşların bölge turizmi ve bilim dünyası için önem taşıyabileceğini belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve arkeologların bölgede inceleme yapmasını talep ediyor.

KONUR KÖYÜ MUHTARI CAFER GEZER