İsrail Ordusu, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı. Olay, devam eden askeri operasyonlar sırasında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:21
İsrail Ordusu, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki saldırılarını 29. gününde sürdürüyor. Son olarak, 2 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Meyselun beldesine saldırı düzenledi ve bu saldırıda bir Filistinli yaralandı. Yaralı, hemen hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, Kızılay’dan gelen bir başka bilgiye göre, İsrail askerleri Meyselun beldesinde gerçekleştirdikleri bir baskında bir Filistinliyi şiddetle darp etti. Bu kişi de Kızılay ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin Meyselun beldesinde bir evi kuşattığını ve bölgede çatışma seslerinin yükseldiğini bildirdi. Tanıklar, İsrail ordusunun beldeye askerî takviye gönderdiğini de aktardı.

Filistin yerel kaynaklarının bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. 21 Ocak tarihinden bu yana İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü askeri operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İsrail askeri güçleri, Cenin ve Tulkerim beldelerine bağlı mülteci kamplarına takviye kuvvetler gönderdi. Nur Şems kampının geceleri zaman zaman bombalandığına dair bilgiler de alındı.

Ülke genelinde Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından 21 Ocak'ta Cenin kentine yönelikhücuma geçildi. Bu operasyonlar, Tulkerim ve El-Faria Mülteci Kampı gibi farklı bölgelere de yayılarak devam etti.

İsrail ordusu, 21 Ocak’tan bu yana düzenlediği operasyonlarda 56 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını ve bölgedeki yapıları ağır şekilde tahrip ettiğini bildirmektedir. Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki çatışmalarda 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bin yakın kişi yaralandı.

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