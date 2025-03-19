İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı, Evleri Ateşe Verdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki bir köyde gerçekleştirdiği baskınlar sırasında 2 Filistinliyi yaraladı ve kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı'ndaki bazı evleri ateşe verdi.

Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim şehrinin güneyindeki Curet eş-Şem'a köyüne baskın yaptı. Baskın sırasında, akşam ve yatsı namazından sonra camiden çıkan cemaate yönelen gaz ve ses bombaları kullanılması sonucu çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

Görgü tanıklarının haberine göre, İsrail ordusu El Halil'in güneyindeki Dura kasabasına baskın düzenleyerek gerçek mühimmat ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı; bu durum sonucunda Filistinliler arasında yaralananlar olduğu belirtildi. WAFA'nın aktardığı bilgide, olaylar sırasında İsrail güçlerinin Filistinlilere ve dükkanlarına yönelik yoğun ateş açtığı ve iki Filistinlinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca bir gencin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Aynı zamanda, Cenin Mülteci Kampı'na yapılan baskınlarda Filistinlilere ait bazı evlerin ateşe verildiği iddia edildi. Filistin devlet televizyonu, İsrail ordusunun Cenin kentine bağlı Arrabe kasabasına baskın düzenlendiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, ayrıca İsrail güçlerinin Sebsatiyye ve Burin köylerine de baskınlar düzenlediğini aktardı.

Dahası, WAFA tarafından yer alan diğer bir haberde ise, El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde İsraillilerin iki köye baskın düzenleyerek zeytin ağaçları ve tarım mahsullerine zarar verdiği ifade edildi.

Diğer yandan, Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER), İsrail ordusunun Eriha kentinin kuzeyinde bulunan Arab el-Melihat topluluğunda 3 tarım tesisini yıktığını açıkladı.