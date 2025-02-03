İsrail Ordusu Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında son 24 saatte 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında eski tutukluların da yer aldığı bildirildi.

Baskınların Detayları

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Tulkerim ve Tubas kentlerinde düzenlediği baskınlarda bu gözaltıların gerçekleştiği belirtildi. Gözaltına alınan kişilere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ayrıca, İsrail'in Cenin bölgesindeki baskınlarda da gözaltına alınanların bulunduğu, ancak sayıların henüz doğrulanamadığı ifade edildi.

İddialar ve Tepkiler

İsrail askerlerinin baskınlarında, Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu ve evlere zarar verdiği kaydedilmektedir. Açıklamada, İsrail'in bu baskınları, Filistinlilerin artan direnişini engellemek amacıyla toplu cezalandırma yöntemi olarak uyguladığı ifade edilmektedir.

19 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmaya başlamasının ardından, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarının şiddetini artırdığı bildirildi. Özellikle Cenin kenti ve mülteci kampına 21 Ocak'tan bu yana sürdürülen saldırılarda 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda binanın yıkıldığı öğrenildi.