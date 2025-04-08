İsrail Ordusu Batı Şeria'da 7 Filistin Evinin Yıkımını Gerçekleştirdi

İsrail'in Yeni Yıkımları Batı Şeria'yı Gündeme Getirdi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 7 evi, bir düğün salonunu ve tarım amaçlı bir yapıyı yıktı. Bu olay, bölgedeki gerilimi bir kez daha artırdı.

El Halil'de Yıkım Yaşandı

Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil'e bağlı Es-Semu beldesinde, Ahmed ve Fethi İsmail Ferhud Ebu el-Kiyan kardeşlerin yaşadığı iki ev, İsrail askerleri tarafından yıkıldı. Görgü tanıkları, yıkılan evlerden birinin 140 metrekare, diğerinin ise 320 metrekare büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Nablus ve Diğer Kentlerde Yıkımlar

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Teavun bölgesinde de benzer gerekçelerle iki evi yıktı. Filistin haber ajansı WAFA, bu evlerin İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria'nın "B Bölgesi"'nde bulunduğunu belirtti. Ancak İsrail makamları, bu yapıların kendi kontrolündeki "C Bölgesi"'nde yer aldığını ve bu nedenle yıkılmaları gerektiğini belirtiyor.

Selfit ve Beytüllahim'deki Evler de Hedefte

Batı Şeria'nın Selfit ve Beytüllahim kentlerinde de üç evin daha yıkıldığı belirtildi. Beytüllahim'in batısındaki Vadi Fukin beldesine düzenlenen baskında, Filistinli İssam Basim Manasara'ya ait 150 metrekarelik ev tamamen yok edildi. Selfit’in batısındaki Burkin beldesinde ise iki ev daha yıkıldı.

Ramallah ve Yıkılan Diğer Yapılar

Bunun yanı sıra, Ramallah'ın batısındaki Beyt Likya da İsrail ordusunun yıkımına uğradı; burada Filistinli Haldun ve Mustafa Asi'ye ait düğün salonu ve tarım yapısı tamamen yok edildi.

Artan Yıkımlar ve Geri Bildirimler

İsrail ordusu, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürekli olarak Filistinlilere ait yapıları "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkarak evlerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün verilerine göre, İsrail ordusu ocak ayında 126 yapıyı hedef alarak yıkım gerçekleştirdi. Bu yıkımlar arasında 74 meskun ev, 4 boş ev ve 29 tarım tesisi bulunmaktadır.

Yıkımlar, İkinci Oslo Anlaşması'nın bölgeyi "A, B ve C" olarak üç bölgeye ayırmasından bu yana daha sık hale geldi. İsrail, Filistinlilerin "C Bölgesi"'nde inşaat ve tarım yapmalarını engellemekte ve ruhsat almak ise neredeyse imkansız hale gelmektedir.

Bu gelişmeler, Batı Şeria'daki gerilimi artırırken, uluslararası toplumsal örgütler de bu konudaki endişelerini dile getirmekte ve yıkımları kınamaktadır.