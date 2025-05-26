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İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi ve Çiftliği Yıktı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir Filistin evini ve çiftliğini yıktı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:54
İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi ve Çiftliği Yıktı

İsrail, Filistinlilere Ait Yapıları Yıkmaya Devam Ediyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Filistinli bir aileye ait evi ve bin metrekarelik koyun çiftliğini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı. Ele geçirilen bilgiler doğrultusunda, yıkım işlemleri Beytüllahim'in doğusundaki Halayel el-Luz bölgesinde gerçekleşti.

Yıkımın Ardındaki Sebepler

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin Beytüllahim Ofis Müdürü Hasan Bericiyye, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail'in bu yıkımı gerçekleştirme amacının "Filistin halkına baskı yapma ve onları göçe zorlama" olduğunu ifade etti.

Nisan Ayındaki Yıkımlar

Bericiyye'nin açıklamalarına göre, sadece nisan ayında İsrail, Batı Şeria'da 96'sı içinde yaşayanların bulunduğu toplam 152 yapıyı yıktı. Bu durum, işgal altındaki bölgedeki gerginliği daha da artırıyor.

Artan Gözaltı ve Baskılar

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

Ruhsatsız Yapılar ve İmar Zorunlulukları

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıkça ruhsatsız olduğu iddialarıyla Filistinlilere ait yapıları yıkmayı sürdürmektedir. İsrail makamları, Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım faaliyetlerini engellerken, Filistinlilerin ruhsat almasının neredeyse imkansız olduğu ifade ediliyor.

Oslo Anlaşması ve Batı Şeria'nın Bölgelere Ayrılması

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995’te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgeleri olarak üçe ayrıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilmişken, yüzde 61'lik "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği tamamıyla İsrail'e bırakılmıştır.

ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir evi ve bin metrekarelik...

ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir evi ve bin metrekarelik koyun çiftliğini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir evi ve bin metrekarelik...

ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilere ait bir evi ve bin metrekarelik koyun çiftliğini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

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