İsrail Ordusu Batı Şeria'da Hastaneye Baskın Düzenledi

İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'da Tartışmalı Baskın

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir hastaneye baskın düzenledi. Arap İhtisas Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda yaralı bir Filistinli gözaltına alındı.

Baskının Ayrıntıları

Filistin devlet televizyonunda yer alan habere göre, İsrail özel kuvvetleri, Nablus'taki hastaneye girdi. Olay sırasında gözaltına alınan kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

Haberde, İsrail güçlerinin baskın esnasında Filistinlilere ait bir toplu taşıma aracını kullandığı iddia edildi. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırabilecek bir diğer etken olarak değerlendiriliyor.

İsrail hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.