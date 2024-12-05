DOLAR
34,75 -0,07%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.958,41 -0,06%
BITCOIN
3.564.568,95 -3,75%

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Hastaneye Baskın Düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki hastanede yaralı bir Filistinliyi gözaltına aldı. Olayın detayları ise belirsiz.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 00:32
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Hastaneye Baskın Düzenledi

İsrail Ordusu'ndan Batı Şeria'da Tartışmalı Baskın

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir hastaneye baskın düzenledi. Arap İhtisas Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda yaralı bir Filistinli gözaltına alındı.

Baskının Ayrıntıları

Filistin devlet televizyonunda yer alan habere göre, İsrail özel kuvvetleri, Nablus'taki hastaneye girdi. Olay sırasında gözaltına alınan kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

Haberde, İsrail güçlerinin baskın esnasında Filistinlilere ait bir toplu taşıma aracını kullandığı iddia edildi. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırabilecek bir diğer etken olarak değerlendiriliyor.

İsrail hükümetinden ise konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

İLGİLİ HABERLER

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan, Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile Görüştü
2
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Güney Kore'ye Sıkıyönetim Tavsiyesi
3
Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı
4
Türk Kahvesi: Kültürel Miras ve Mükemmel Pişirme Yöntemleri
5
Güney Kore'de Azil Önergeleri Kabul Edildi: Devlet Başdenetçisi ve Üç Savcı Görevden Alındı
6
2024-DUS 2. Dönem Tercihleri 5-11 Aralık Arasında Açıklanacak
7
ABD Kazakistan Büyükelçisi Daniel Rosenblum İstifa Etti

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var