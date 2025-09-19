İsrail Ordusu Batı Şeria'da Roket Üretimi İddiasıyla 3 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Ramallah yakınlarındaki Kefr Nime'de düzenlenen operasyonda roket üretimi ve fırlatma iddiasıyla 3 Filistinliyi gözaltına aldı; silah ve malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:40
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da, Kefr Nime beldesinde düzenlenen operasyonda 3 Filistinlinin roket üretme ve fırlatma girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyon ve ele geçirilenler

Açıklamaya göre, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile özel birlikler, geçen hafta Ramallah yakınlarındaki bir binaya baskın düzenledi. İsrail askerlerinin binayı kuşattığı, ateş açtığı ve binadan çıkan 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonda binada çok sayıda roket, patlayıcı cihaz ve maddeler ile roket üretiminde kullanıldığı öne sürülen torna tezgahı ele geçirildi. Yetkililer ele geçirilen maddelerin imha edildiğini açıkladı.

Soruşturma ve bölgesel gelişmeler

İsrail, gözaltına alınan 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haberde, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığına dikkat çekildi.

