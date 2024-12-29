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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Saldırılara Devam Ediyor: Bir Filistinli Yaralandı

İsrail askeri operasyonları Batı Şeria'da sürüyor, bir Filistinli yaralanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 03:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 03:08
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Saldırılara Devam Ediyor: Bir Filistinli Yaralandı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da farklı beldelere yönelik yeni saldırılar düzenledi. Bu operasyon sırasında bir Filistinli yaralanarak gözaltına alındı.

Baskınlar ve Çatışmalar

Filistin haber ajansı WAFA, Batı Şeria'nın Beytüllhalim şehri yakınlarındaki Tukua ve El-Hadır beldelerine yapılan baskınların ayrıntılarını aktardı. Baskınların ardından İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmaların yaşandığı bildiriliyor.

Olay sırasında, İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi. Özellikle Tulkerim şehrinin güneyinde, bir Filistinlinin kullandığı araca ateş açılmış ve aracın şoförü yaralanarak gözaltına alınmıştır.

Devam Eden Gerilim

Yaralanan Filistinlinin adı ve sağlık durumu hakkında ise henüz net bilgi bulunmamaktadır. El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, AA muhabirine verdiği demeçte, İsrail ordusunun El Halil şehri doğusundaki Kiryat Arba yerleşiminde de benzer baskınlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Cabir, baskın sırasında aralarında çocukların da bulunduğu 70 Filistinlinin evlerinden çıkmaya zorlandığını ifade etti. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze Şeridi'nde başlayan saldırılarla beraber Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki operasyonlarda gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor.

Yalnızca 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile İsraillilerin saldırıları sonucu, 167’si çocuk olmak üzere toplamda 834 Filistinli hayatını kaybetti.

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