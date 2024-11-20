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İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkım Gerçekleştirdi: 4 Yaralı

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Selfit kentinde ruhsatsız yapıları yıktı, 4 Filistinli yaralandı. Yıkım tepkisi sert oldu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:14
İsrail Ordusu Batı Şeria'da Yıkım Gerçekleştirdi: 4 Yaralı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Selfit kentinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir marangozhane ve bir evi yıkmak üzere operasyon gerçekleştirdi. Yıkım sırasında Filistinlilerin karşı koyması sonucu 4 kişi yaralandı.

Deyr Belut Belediye Başkanı Semir Nimir, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “İşgal güçleri, iki buldozer eşliğinde Deyr Belut beldesine baskın düzenledi ve ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle bir ev ve marangozhaneyi yıkmaya başladı. Baskın sırasında işgal güçleriyle arbede oldu. Ordu, mermi ve ses bombası kullandı ve bu esnada 4 kişi yaralandı; hastaneye kaldırıldılar” ifadesini kullandı.

Nimir ayrıca, yıkım kararının ev sahibine önceden bildirilmediğini ve yıkım öncesinde eşyalarının tahliye edilmesine izin verilmediğini belirtti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusunun geçen ay Batı Şeria’da 45 yapı ve evi yıktığı, 38 yapı için de yıkım bildirimi yaptığı kaydedildi.

İsrail ile Filistin yönetimi arasındaki 1995'te imzalanan “İkinci Oslo Anlaşması” çerçevesinde Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmış durumda. A bölgesi, Filistin’e bırakılmıştır; B bölgesinin yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e aittir. C bölgesi ise tamamen İsrail’in yönetimindedir. Bu bölgede Filistinlilerin inşaat ve tarım yapması büyük ölçüde yasaklanmış, ruhsat almak neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2024’ün başından itibaren İsrail makamları C bölgesinde 844 yapıyı yıktı. Bu yıkımlar sonucunda 740 Filistinli yerinden edildi ve yaklaşık 36,483 kişi etkilendi.

Son yapılan açıklamalara göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını işgal eden İsraillilerin saldırılarında, 167'si çocuk olmak üzere 790 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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