İsrail Ordusu Cenin’de Saldırılarını 7. Günde Artırdı

İsrail Ordusu Cenin’deki Saldırılarını Artırarak Sürdürüyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’na yönelik saldırılarını 7. gününde de artırarak devam ettiriyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı’nı dört bir yandan kuşatma altında tutuyor.

Bölgeden duyulan patlama ve çatışma seslerinin yanı sıra, insansız hava araçlarının (iHA) sürekli hareket halinde olduğu bildiriliyor. İsrail güçlerinin Ed-Demec ve El-Beşer mahallelerinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ettiği ifade ediliyor.

İsrail, İnsanları Bölgeden Ayrılmaya Zorluyor

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar 3 bin 200 ailenin zorla yerinden edildiğini belirtti. Cerrar, İsrail askerlerinin, mülteci kampındaki evlere düzenlediği baskınlarda bulunan insanlara baskı ve eziyet uyguladığını kaydetti.

Ayrıca, Cerrar, İsrail'in kampta 70 ila 80 evi ateşe verdiğini ve 30-40 evi tamamen, yüzlerce evi ise kısmen yıktığını dile getirdi.

Cenin’deki Saldırılarda Can Kaybı ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail'in Cenin’e yönelik düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı. Cenin kenti ve mülteci kampındaki saldırıların ardından, ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına ciddi zarar verildiği belirtiliyor. Ayrıca bölgedeki evlerin de büyük oranda tahrip edildiği ifade ediliyor.