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İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda Sivil Alanları Hedef Aldı

İsrail ordusu, Cenin Mülteci Kampı'nda sivil binaları patlayıcılarla havaya uçurarak 20 binaları yok etti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:35
İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda Sivil Alanları Hedef Aldı

İsrail Ordusu Cenin Mülteci Kampı'nda Sivil Alanları Hedef Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda sivil binaları patlayıcılarla havaya uçurdu. Bu saldırılar, Gazze ve Lübnan'daki benzer uygulamalara paralel olarak gerçekleşti.

Gazze'de 19 Ocak'ta ateşkes sağlanmasının ardından artan şiddet, özellikle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de yoğunlaştı. İlaveten, İsrail ordusu, camiler, hastaneler ve diğer altyapı projelerini hedef alarak bölgedeki sivil yerleşim yerlerini tahrip etti.

20 Ocak itibarıyla Cenin Mülteci Kampı içinde birden fazla noktada patlayıcı döşenen sivillere ait binaların havaya uçurulmasına tanıklık edildi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, güçlü patlamalar sonucu yükselen siyah dumanlar gözler önüne seriliyor.

Filistinli yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cenin Mülteci Kampı'nda 20 bina yıkıldı. BM verilerine göre, bu süreçte 3 bin Filistinli aile kampı terk etmek zorunda kaldı.

İsrail ordusu, bölgede 'terör altyapısını' hedef aldıklarını belirtse de, insan hakları uzmanları bu eylemleri şiddetli insan hakları ihlalleri olarak değerlendiriyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Cenin ve çevresinde yaşanan bu olaylardan duyduğu dehşeti dile getirerek, “İsrail'in baskısının sonu yok gibi” ifadelerini kullandı.

İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı Artıyor

21 Ocak'tan bu yana devam eden saldırılarda, Cenin kentindeki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi. İsrail ordusu, aynı zamanda sivil altyapıyı tahrip etmenin yanı sıra hava saldırılarına da başvurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Cenin'deki askerlere yaptığı ziyarette, mülteci kampında kalmayı sürdüreceklerini ve işgale devam edeceklerini belirtti. Bölgede süregelen saldırılar ve sivil kayıplar, uluslararası tepkiyle karşılanmaya devam ediyor.

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