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İsrail Ordusu Deyr Belah'ta Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusunun Deyr Belah'ta pazar yerine hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:57
İsrail Ordusu Deyr Belah'ta Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu Deyr Belah'ta Hava Saldırısı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, daha önce insani bir "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Deyr Belah'ta bir pazar yerini hedef aldı. Bu saldırıda toplamda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Gazze'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gerçekleşen hava saldırısında hayatını kaybedenler arasında 2 çocuk ve 1 kadın bulunuyor. Deyr Belah, yoğun nüfusu ve yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir alan olarak biliniyordu.

Pazar Yeri Üzerinde Saldırı

Bombalanan pazar yeri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine yakın bir konumda. Burada sürekli olarak kalabalık olduğu biliniyor, zira burası Mevasi bölgesine giden araçların kalkış noktası olarak kullanılıyor.

Önceki Saldırılar

İsrail ordusu son 24 saat içinde Gazze'de gerçekleştirdiği iki ayrı saldırıda toplam 21 Filistinlinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bugün ayrıca, Gazze kentinde zorla yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula yönelik yapılan sıradaki saldırıda ise 12 sivil yaşamını yitirdi.

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