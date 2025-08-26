İsrail Ordusu El Halil ve Ramallah'a Eş Zamanlı Baskın Düzenledi

Baskınlar kent merkezlerinde gerilim yarattı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ile Ramallah kentlerine eş zamanlı baskın düzenleyen İsrail askerleri, El Halil'de bir kişiyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail güçleri El Halil kent merkezine girerek bir bankaya baskın yaptı. Askerlerin bankadaki bir kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Tanıklar ayrıca, İsrail ordusunun kente ek askeri birlikler sevk ettiğini aktardı.

İsrail ordusu aynı saatlerde Ramallah'a da baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile çok sayıda Filistinli arasında çatışmalar çıktı.

Bu operasyonlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı döneme denk geliyor.

Filistinli kaynaklara göre, bu saldırılarda en az 1016 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 bin 500’den fazla kişi gözaltına alındı.