İsrail Ordusu Er-Ruya Binası ve Çevresine Yeniden Saldırı Uyarısı Yaptı

İsrail ordusu, Gazze'deki Er-Ruya binası ve çevresindeki çadırların tahliye edilmesini isteyerek bölgeye yeniden saldırı düzenleyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:00
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze kentindeki Er-Ruya binası ve çevresindeki çadırların bulunduğu bölgeye yeniden saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamanın detayları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze kentinde 783, 784, 785 ve 786 numaralı bloklarda, özellikle Cemal Abdunnasır Caddesi üzerindeki kırmızıyla işaretlenen bina ile yanındaki çadırların boşaltılması uyarısı yaptıklarını bildirdi.

Adraee, hedef alınan binanın yerini gösteren bir harita paylaştı ve binanın içinde veya yakınında Hamas’a ait bir altyapı bulunduğunu öne sürdü.

Bölgedeki durum

Yetkililer, binada onlarca dairenin ve büyük kurum ile şirket merkezlerinin bulunduğunu; çevresinde ise yerinden edilenlerin sığındığı binlerce çadır ve bir hastanenin yer aldığını kaydetti. İsrail ordusu dün de Er-Ruya binası ile çevresine saldırı düzenlemişti.

İsrail, cuma günü Gazze Şeridi’ndeki çok katlı binaların yoğun ve kademeli yıkımına başladı; bu durum daha fazla Filistinlinin yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz daha önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

