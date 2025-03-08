İsrail Ordusu, Esirlerin Öleceğini Biliyor Mu? NYT’nin Şok Raporu

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin yayımladığı rapora göre, İsrail ordusu bazı operasyonlarında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ölüm riskini bildiği halde saldırılara devam etti.

7 Ekim 2023’ten itibaren, Gazze'deki pek çok İsrailli esirin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü iddia edilmekte. Bu verilere göre, operasyonların sürmesi sırasında, esirlerin bulunma ihtimali arada kayboldu. Bazı esir yakınlarının, İsrail yönetiminin Hamas ile mücadeleyi esirleri kurtarmaktan daha öncelikli gördüğünü ifade ettiği, analizin çarpıcı sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor.

İsrail ordusunun hedeflerinde esirlerin bulunduğuna dair kesin bir istihbarat olmasına rağmen, Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı yapıldığı belirlendi. Bu durum, esirlerin nerede olduğunun bilinmemesine rağmen saldırıların yapıldığına işaret ediyor.

Kasım 2023’te, üst düzey Hamas yetkililerine yönelik bir hava saldırısında, 1’i sivil 2'si asker olmak üzere toplamda 3 İsrailli esirin öldüğü bildirildi. Bunun arkasında ise İsrail ordusunun esirlerin gerçekte öldüğünü kabul etmesine rağmen, ailelere bilgi vermemesi dikkat çekiyor.

Ayrıca, Esir ailelerine yapılan adli tıp raporlarının ardından, ailelerin esirlerin ölümünün ordunun hava saldırılarından kaynaklandığına dair bir kampanya başlattığı ifade ediliyor.

NYT'nin analizinde daha da dikkat çekici bir ayrıntı ise, Ağustos 2024’te, İsrail ordusu tarafından Hamas lideri Yahya Sinvar’ı bulmak amacıyla Gazze'nin güneyine yönelik başlatılan saldırının, bölgede en az bir İsrailli esirin bulunduğu bilgisiyle gerçekleştirilmesi. Başlangıçta esirlerin zarar görmesi riski nedeniyle bu saldırı askıya alınsa da, Sinvar’ın öldürülmesinin öncelikli hedef olması sebebiyle 28 Ağustos'ta saldırı gerçekleştirilmiş ve sonucunda 31 Ağustos’ta 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığı aktarılmıştır.

Aralık 2023’te ise, bir kadın rehinenin yerini tespit etme umuduyla yapılan operasyonda Sahar Baruch isimli erkek esirin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Buna ek olarak, Hamas tarafından yapılan açıklamada, esir takası sırasında cenazeleri teslim edilen Shiri Bibas ve 2 çocuğunun da İsrail hava saldırısında öldürüldüğü iddia edilmiştir. Ancak İsrail, bu ölümlerle ilgili kanıt bulunmadığını belirtmiş ve olayların nedenleri üzerine açıklama yapmaktan kaçınmıştır.