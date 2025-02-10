İsrail Ordusu Gazze'de Ateşkesi İhlal Etti: 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Saldırıda 1 Filistinli Kayıp

İsrail ordusunun, ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, bu olay Gazze kenti Şucaiyye Mahallesi'nde bir grup Filistinliye yönelik gerçekleşti.

Saldırı sırasında, ateş açılan kişilerin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim Koridoru'ndan çekilmesinin ardından evlerini kontrol etmek için bölgeye dönen Filistinliler olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, kentin doğusunda güvenlik çitlerinin yakınında konuşlanan İsrail güçlerinin, evlerine dönen Filistinlileri zaman zaman hedef aldığını aktardı.

Tanıklar, İsrail askeri araçlarından Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nin doğusuna ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Fuhari beldesinin doğusuna doğru ateş açıldığını da ifade etti.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

İsrail ordusu, dün Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda, 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı. Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşuyor ve 42 günlük ilk aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli esir serbest bırakılması bekleniyor. Ancak, İsrail ordusunun varılan anlaşmaya rağmen zaman zaman ateşkesi ihlal etmesi devam ediyor.