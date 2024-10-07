İsrail Ordusu Gazze'de Filistinlileri Sürgün Etmeye Çalışıyor

İsrail Ordusu ve Gazze'deki Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde kalan Filistinlileri zorla yerlerinden çıkartmak için yeni bir saldırı dalgası başlattı. Bu hamle, yoğun bombardımanlar, açlık ve şiddet ortamına rağmen bölgede kalan Filistinlilerin topraklarını terk etmemesiyle daha da dikkat çekti.

Filistinlilere Yönelik Yeni Tehditler

Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya üzerinden Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerine yönelik yoğun askeri harekâtlar düzenlendiğini duyurdu. Adraee, bu bölgede yaşayan Filistinlilere "güvenliğiniz için bölgeden ayrılmanız gerekiyor" uyarısında bulunarak, sivil halk üzerinde baskı kurmayı amaçladı.

Ağır Koşullara Rağmen Direniş

Saldırıların başladığı tarihten önce, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinli nüfusu yaklaşık 1,4 milyondu. Savaş nedeniyle büyük hasar gören ve açlıkla mücadele eden bölgedeki 1 milyondan fazla kişi, "güvenli olduğu" belirtilen güney bölgesine göç etmek zorunda kaldı. Ancak ağır koşullara rağmen, yaklaşık 250 bin Filistinli hala evlerini terk etmedi.

Uluslararası Boyut ve Tehcir Planları

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırısının ardından, Gazze'nin kuzeyinin boşaltılmasına yönelik bir strateji belirlendiği öne sürülüyor. Bu durum, ülke içindeki bazı siyasilerin Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış bir askeri bölge" ilan etmesi çağrısında bulunmalarıyla birlikte daha da belirginleşti.

Öne Çıkan Gelişmeler: Gazete raporlarına göre, hükümet üyeleri, Filistinlilerin tehcir edilmesine yönelik bir planın hayata geçirilmesi için Netanyahu'ya mektup yazmış durumda. Uzmanlar, bu durumu bölgenin askeri kontrol altına alınması için bir fırsat olarak değerlendiriyor.