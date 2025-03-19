İsrail Ordusu, Gazze'de Salahaddin Caddesi'ni Kapatma Kararı Aldı

İsrail ordusu, son dönemde Hamas ile imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasında bir ihlal daha gerçekleştirerek, Gazze Şeridi'nde yer alan Netzarim bölgesindeki Salahaddin Caddesini kapattı.

Yediot Ahranotta yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde bulunan Netzarim bölgesinde, Gazze'nin kuzeyine doğru uzanan Salahaddin Caddesi'nin bazı kısımlarını kapatarak, bu durumu yeni bir baskı aracı olarak değerlendirdi.

Ateşkesin İhlali ve Yeniden Başlayan Saldırılar

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek, Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılara başladı. 18 Mart sabahından itibaren düzenlenen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 436 kişi hayatını kaybetti, 678 kişi ise yaralandı.