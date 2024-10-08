İsrail Ordusu Gazze'de Yeni Saldırılar Düzenledi

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi Üzerindeki Saldırıları Sürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlar sonucunda 27 Filistinli yaşamını yitirdi.

El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, İsrail hava kuvvetleri, El-Bureyc Mülteci Kampı'nda Abdulhadi ailesine ait 3 katlı bir evi hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ölenlerin naaşları ve yaralılar Avde Hastanesi'ne nakledildi.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndan Gelen Kötü Haberler

Nusayrat Mülteci Kampı'nda ise Ebu Nahl ailesinin evi vuruldu ve bu saldırıda 1 kadın ile 1 çocuk can verdi, 8 kişi yaralandı.

Han Yunus ve Refah'ta Devam Eden Hava Saldırıları

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, Refah'ın kuzeyindeki Hirbet el-Ades bölgesinde bir su dolum istasyonunda bulunan sivilleri bombalayarak 8 kişinin ölümüne ve çok sayıda yaralının ortaya çıkmasına yol açtı. Ayrıca, aynı bölgede bulunan El-Emin Muhammed Camisi de hedef alındı ve burada 1 kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzun Süredir Devam Eden Şiddet Olayları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü operasyonlarda toplamda 41,909 Filistinli hayatını kaybetti. Bu rakam içerisinde yaklaşık 17 bini çocuk, 11,378’i ise kadın. Ayrıca, 97,303 kişinin yaralandığı ve enkaz altında hala binlerce kişinin olduğu bildiriliyor.

Saldırılar, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıları da hedef alarak, büyük bir yıkıma yol açıyor.