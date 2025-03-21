İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni havaya uçurdu. Hastanenin askeri merkez olarak kullanıldığı iddia edildi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 15:26
İsrail Ordusu, Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni Hedef Aldı

İsrail Ordusu, Gazze'deki Hastaneyi Hedef Aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yer alan Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni hava saldırısıyla havaya uçurdu. Ordunun yaptığı açıklamaya göre, Hamas, hastaneyi askeri amaçlarla kullandı.

Hastanenin Askeri Kullanımı İddiası

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de devam eden askeri operasyonlarda, hastanenin Hamas tarafından askeri komuta merkezi olarak kullanıldığı öne sürüldü. Yapılan saldırılar sonucunda hastanenin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yerel kaynaklar ise hastanenin yanı sıra İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin de havaya uçurulduğunu belirtti. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, hastanenin tamamen yok olduğunu ortaya koyuyor.

İsrail Ordusunun Geçmişteki Faaliyetleri

İsrail ordusu, 7 Ekim sonrasındaki kara işgali süresince hastaneyi askeri amaçlarla kullanmıştı. Gazze Şeridi'nde Netzarim Koridoru üzerinde bulunan hastanenin çevresine çok sayıda askeri araç konuşlandırıldığı tespit edildi.

Daha önce hastanedeki tıbbi ekipmanların tahrip edilmesi ve bununla ilgili sosyal medyada paylaşımların yapılması da büyük tepkilere sebep olmuştu.

Hastanenin Önemi ve Durumu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2011-2017 yılları arasında inşa edilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, toplam 33.400 metrekarelik alana sahip. İçerisinde 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve 180 oda yer alıyor.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, Gazze'deki sağlık sistemine yönelik saldırılar devam etmekte. Gazze'deki 36 hastaneden sadece 18'i halen faaliyette. Son bir yıl içinde 27 hastane ve 12 sağlık merkezine 136 bombardıman gerçekleştirildiği belirtildi.

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