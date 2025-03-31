İsrail Ordusu, Gazze'nin Refah ve Han Yunus Bölgelerinde Evlerin Boşaltılmasını İstedi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve Han Yunus'un bazı bölgelerinde yaşayan Filistinlilere evlerini derhal boşaltmalarını istedi. Bu açıklama, Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından X hesabından yapıldı.

Adraee, Refah kenti ile Han Yunus'un doğusundaki Minare ve Kizan en-Neccar bölgelerinde yaşayan Filistinlilerin, Mevasi bölgesinde bulunan sığınma merkezlerine gitmeleri gerektiğini belirtti.

İsrail ordusu, 29 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde kara işgalini genişletmiş ve bu bölgelerdeki Filistinlilerin göç etmeleri için haritalar yayınlamıştı. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, Gazze’deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı, İsrail saldırıları nedeniyle en az bir kere yerinden edildi.

Bu çerçevede, İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında Filistinliler için evlerini boşaltmaları yönünde talimatlar vermişti. 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkesi bozan İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlatmıştı.