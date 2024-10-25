İsrail Ordusu, Gazze'ye Giriş Yapan Aşırı Sağcı Yahudi Grubunu Engelledi

İsrail Ordusu, Fanatik Yahudileri Engelledi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar altında olan Gazze Şeridi'ne girmeye çalışan bir grup Yemenli fanatik Yahudi üyesinin, İsrail ordusu tarafından durdurulduğu iddia edildi.

Aşırı Sağcı Grubun Girişimi

İsrail ordu radyosunun bildirdiğine göre, aşırı sağcı Yahudi grup, güvenlik bariyerlerini aşarak Gazze'ye geçmeye çalıştı. Ancak İsrail askerleri, bu çabayı engelleyerek, grubun Gazze'ye geçişini önledi.

Olay sonrasında, fanatik Yahudilerden bazı üyelerin gözaltına alındığı belirtildi.

Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırılar

İsrail ordusu, 6 Ekim 2024'te Gazze'nin kuzeyine kara saldırılarını başlattı. Bu saldırılar sonucunda Cibaliya Mülteci Kampı gibi bölgelerde kalan Filistinlilerin zorla göçe zorlandığı bildirildi.

Bu saldırıların, daha önce İsrail basınında “generallerin planı” olarak geçen, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi amacıyla hazırlandığı ifade ediliyor.

Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardımanlarda yaklaşık 42,847 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlar arasında 17,000 çocuk ve 11,378 kadının bulunduğu belirtildi. Ayrıca 100,544 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı ve sivil altyapının tahrip edildiği aktarılmaktadır.